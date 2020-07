VÄRSKES NIPIRAAMATUS | Selgeltnägija Tene Laul: teiste arvamusest ei tohi liigselt hoolida – luba endal olla see, kes sa oled! 

Ajakirja avaloos ütleb selgeltnägija Tene Laul (29), et intuitsioon annab sulle õige suuna. „Kui inimesel on hea intuitsioon, siis ta teab, mille poole ta peab oma elus liikuma. See annab märku tugeva kire ja soovina sellega tegeleda. Paraku seda tihti ignoreeritakse, sest näiteks perekond ei soosi sellist eneseteostust,“ räägib Tene, et alati on neid, kellele sinu tegemised ei meeldi, kuid on ka neid, kes seda armastavad. „Seega, kui sinu teod teistele liiga ei tee, tuleb endale lubada olla see, kes sa oled. Teiste arvamusest ei tohi liigselt hoolida. Eneseteostus on hästi oluline osa õnnelikust elust – seda lihtsalt tuleb järgida,“ on Tene veendunud. Ka tema elab selle moto järgi.