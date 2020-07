KUIDAS NII? Mida vähem Ott Kiivikas oma uut hobi näpib, seda paremini tal sellega läheb 

„Sattusime ühte telesaatesse kokku ja ta ütles mulle, et Ott, ma võtan sinuga ühendust, ma tahan vormi saada,“ meenutas Kiivikas. „Ma mõtlesin, et okei, mul on igasugu jutumehi käinud. Kõige parem on ööklubis – keset ööd ikka mingi kari vendi lendab ligi, et ma tulen sulle jõusaali, kohe homme olen kohal. Muidugi, keda ei ole, on need sellid. Ja Raivoga oli ka umbes nii, et lasin ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Kuniks Raivo kirjutas, et kuule Ott, siin ma nüüd olen, hakka minuga tegelema. See oli umbes-täpselt aasta tagasi augustis.“