NAISEGA TULEB PLAANID LÄBI RÄÄKIDA! Eesti tuntuim rahapaigutaja jookseb ikka ja jälle samade rehade otsa 

Roosaare uuris festivali avapäeva õhtul telgitäie inimeste käest, kui paljud neist pole kunagi teinud ühtegi halba investeeringut. Vastuseks tõusis üks käsi. Kuigi igal investoril (see üks ilmeksimatu välja arvata) on rääkida oma lugu, tõi Roosaare näidetena välja mõned enda eksisammud.

Tulles reaalsete investeeringute juurde rõhutas Roosaare, et vigu teha võib alati, kuniks ükski neist pole hävitava suurusega. Oma rahaasju hinnates leidis ta näiteks, et üle kahe protsendi tema vara koguväärtusest pole ükski eksisamm kulutanud. Edasi jagas ta prohmakad kolmeks.

Bensiin ei alistanud elektrit

Aktsiaturgudel on Roosaare üks hiljutine kallis eksimus tulnud „lühikeseks müümisega“ – termin, mis tähendab osakute mahamüümist lootuses, et nende hinda ootab ees järsk langus ja siis saab aktsiad odavalt (loe: kasumiga) portfelli tagasi soetada. Jutt käib konkreetselt Tesla aktsiast: koroonakriisis langes nafta hind põhja ja ootuses, et odav kütus annab uue elu sisepõlemismootoritele, loobus Roosaare elektriautosid tootva firma väärtpabereist. Aga võta näpust.

„Iga päev on hullemaks läinud. Ma olen seda miinust vaikselt vastu võtnud ja just täna hommikul vaatasin, et seda on kogunenud juba 66 000 – selle raha eest oleks juba mingi Tesla auto saanud,“ kehitas Roosaare õlgu ja tänas kõigevägevamat, et USAs on käsil pikk iseseisvuspäeva nädalavahetus, mistõttu börs suletud ehk ta kaotus ei suurene.

„Lühikeseks müügiga“ on veel seegi eripära, et kui aktsiaid ostes on suurim karistus nende väärtusetuks muutumine ehk 100protsendine miinus, siis müües ja tagasi ostes saab kulutada sootuks suuremaid summasid – Teslaga on Roosaare kaotus olnud näiteks kahekordne!