Võitsid lotoga 10,8 miljonit? Osta büroohoone! Ei võitnud? Siis tee nii! 

„Kui sa tahad rohkem raha koguda, siis minu soovitus ja parim pakkumine on, et tee natukene rohkem tööd oma erialal. Investeerimine on nii hullult konkurentsitihe valdkond, tõsiselt,“ nendib Pekk, et imet teha ja turu keskmist tootlikkust ületada ilmselt ei õnnestu. „Andmed näitavad, et ka professionaalid ei suuda turgu lüüa. Lootus, et saad seda teha õhtuti kodus aruandeid ja infot lugedes… /…/ Reaalsem võimalus teenida on teha oma erialal rohkem tööd ja panna raha näiteks pangadeposiiti – saad 10 aasta peale parema tulemuse kui üritades turgu lüüa.“