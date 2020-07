REISIPLAANID SASSIS? Viis praktilist mobiilirakendust mugavaks planeerimiseks 

Puhkuse planeerimisel toetuvad inimesed rohkem kui kunagi varem oma nutitelefonile, sotsiaalmeediale ja erinevatele reisiäppidele. Telefonirakendused pole mitte ainult inspiratsiooniallikateks, vaid need on ka kasulikud broneeringute tegemisel ja kogu reisi logistika haldamisel – uute ja põnevate restoranide ja vaatamisväärsuste avastamisest kuni meeldejäävate hetkede jäädvustamiseni.

HRS Hotel Search rakendusega saab otsida parimaid hinnapakkumisi ja valida ligi 300 000 erineva majutusasutuse vahel üle maailma. Rakenduses saab võrrelda hindu, leida rahakotisõbralikum variant ning paari sõrmeliigutusega teha broneering. See on ka nutikas alternatiiv populaarsetele Booking.com või AirBnb äppidele.

Trainline on Euroopa juhtiv rongi- ja bussirakendus. Äpp koondab kõik raudtee-, bussi- ja muud reisiteenused ühte mugavalt kasutatavasse rakendusse, et tagada kasutajatele parimad hinnad ja reaalajas reisiinfo.

World Around Me on ainulaadne rakendus, millega uusi sihtkohti avastades leida restorane, sularahaautomaate, poode, bussi-/metroojaamu ja palju muud. Rakendus kasutab telefoni kaamerat, et luua liitreaalne pilt. Osutades telefoni kaamera ükskõik millises suunas, näeb kaameravaates virtuaalseid silte, mis aitavad uutes sihtkohtades intuitiivselt navigeerida.