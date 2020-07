VIDEOD | 5 kuulsat TikToki väljakutset, mida võiksid järele proovida! 

„Järgmine tase“ väljakutse

Selle väljakutse jaoks pead kapist välja otsima kõik oma WC-paberi rullid. Lao need esmalt ritta üksteise kõrvale ning lase oma lemmikloomadel neist üle hüpata. Kui see on liiga kerge, siis lao veel üks rida paberirulle alumise peale, ja veel kolmas ja neljaski. Lemmikloomade asemel võid väljakutse ka ise vastu võtta!

Koaala väljakutse

Selle väljakutse jaoks pead appi võtma oma sõbra või elukaaslase. See paneb proovile sinu kaaslase mägironija oskused. Üks inimene kehastub „puuks“ ja teine inimene, kes on „koaala“, peab puul ronides sellele ringi peale tegema. Tegemist on raske, kuid väga meelelahutusliku väljakutsega.

„Pühi maha“ väljakutse