VIDEO | Kodukontoris juhtub õnnetus! Kes selle eest vastutab?  

Mis üldse on tööõnnetus? „Tööõnnetus on õnnetus, mis juhtub töökeskkonnas tööd tehes ja on põhjuslikus seoses selle tööga, mida töötaja teeb,“ defineerib Kaljula. „Kodukontoris töötamine tööõnnetuse mõistet ei muuda ehk et põhimõtted on täpselt samad,“ täpsustab konsultant ning soovitab enne kodukontorile üleminekut teha ühiselt riskianalüüsi, et hinnata kodus töötamise sobivust.



