VIDEO | Uurimus selgitab: kas suunamudimine on töö või hobi? 

Selgus, et ameti olemuse suhtes on kohati vastuolulised ka suunamudijate endi seisukohad. „Suunamudimine ei olene ainult tegijast endast, vaid ka teistest osapooltest. Kindlasti peaks selle ameti kujundamisel kaasama brände, auditooriumit ja ka meedia arvamust,“ selgitab Niimeister.

On see siis amet või hobi, kellele see sobida võiks ning millised on eeltingimused edukaks karjääriks, vaata juba lähemalt videost: