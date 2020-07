GALERII | Pulmapidu mere ääres ehk Kuidas korraldada lummav meremuinasjutt? 

Eestlane on ikka ja alati olnud mererahvas ning nii on arvanud ka paljud pruutpaarid – nende pidu peab toimuma merekohina saatel. Mida meremuinasjuttu planeerides silmas pidada ja milliste vahvate detailidega oma pidu eriliseks muuta?

Mereteema oma sügavuses pakub palju lahendusi alates sinakasvalgest temaatikast merekarpideni tordil. Siiski on oluline meeles pidada, et vähem on rohkem ning detaile kuhjata pole vaja. Valige välja mõned detailid, mida kombineerite läbivalt, näiteks kalavõrk või ankrumotiiv.