TUUL MÖLLAB! 10 tegevust, mida tormise ilmaga toas teha 

Aeg on üle vaadata oma raamaturiiul, sest seal võib leiduda avastamata aardeid! Võta sealt mõni meelepärane raamat ning häälestu lugemislainele. Lisaks lugemisele saab raamatuid ka sorteerida. Lugemine on nii silmadele kui ajule palju parem ajaviide kui nutitelefonis istumine.

Meil kõigil on kuskil sahtlis või riiuli peal palju lauamänge, mis on kaua mängimist oodanud. Nüüd on aeg seda teha! Kaasa mängimisse pere või sõbrad ning veeda nendega lõbusat kvaliteetaega. Lauamängude mängimine on ka hea võimalus omavahel rohkem suhelda.