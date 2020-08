Loomaarst selgitab: kas koerale võib jahutamiseks jäätist anda? 

Inimestel on palava ilma korral erinevaid võimalusi, kuidas end jahutada. Loomadel aga nii lai valik ei ole, mistõttu võib neil kuuma käes üpris raske olla. Loomaarst Tiina Toomet selgitab, kuidas lemmiklooma kuuma korral jahutada.

Kuidas palava ilmaga koera/kassi jahutada?

Kassidele meeldib soojus ja reeglina on nad nii targad, et ei jää kauaks liiga palavasse kohta. Kui kass on pika päeva üksi kodus, siis tasub kardinad ette tõmmata, et päike ei kütaks korterit üleliia kuumaks ning kass ei „unustaks“ ennast pikalt päikese kätte, aga jahutamist nad enamasti ei vaja.