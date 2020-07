Igaühele midagi: ametikoolidest leiab igal aastal uusi erialasid 

Pärnusse tegevusjuhendajaks õppima on oodatud ka inimesed, kes juba töötavad sotsiaalvaldkonnas või on äsja otsustanud eriala vahetada ja asuvad õppima töötukassa soovitusel, aga ka need, kes hooldavad kodus erivajadusega inimest ja vajavad täiendavaid teadmisi. Teretulnud on ka need õppijad, kes on läbinud täiendkoolituse ja soovivad nüüd põhjalikumaid teadmisi.