Kannapööre tööelus? Või suisa topeltsalto? Noormees räägib, kuidas temast sai muusiku asemel mehhatroonik 

Rinaldost võinuks saada kutseline muusik – nii nagu enamikust tema koolikaaslastest Tallinna muusikakeskkoolis. „Kümnendas klassis sai mul aga viiulimängust isu täis ja kool jäi pooleli. Mul oli musikaalne pere ja vanemad ei tahtnud sellest midagi kuulda, aga mulle tundus, et keemia ja füüsika on hoopis ägedamad asjad, millega end siduda,“ räägib ta.

Nii astuski noormees hoopis ülikooli keemiat õppima ning tegi õpingute kõrvalt erialast tööd ühe ettevõtte kvaliteedilaboris ja maaülikooli taimefüsioloogia laboris ning vedas aastaid AHHAA keemiateatrit. „No olgem ausad, ülikooli lõpudiplomini ma siiski ei jõudnud, sest lõputöö jäi kirjutamata – töö osutus sel ajal diplomist olulisemaks,“ tunnistab Rinaldo. Ta tõdeb, et ülikoolist saadud teadmised ja oskused on tal ju ikka olemas, ehkki neid kinnitavat paberit pole. Samamoodi on lood muusikaga: sellestki pole Rinaldo loobunud, vaid mängib trombooni puhkpilliorkestris Popsid.

Foto: Aldo Luud

Tehnoloogiat tuleb kõikjal aina juurde

Töö laboris või teadusteatris on kahtlemata huvitav, aga seda tehes paitsba silma, kui kiiresti ümberringi kõik aina tehnoloogilisemaks muutub. „Isegi laboris pole niisama katseklaase, vaid on mõõteseadmed ja automaatika, mis tähendab sensoreid ja kontrollereid,“ kirjeldab Rinaldo. „Kõike seda on vaja pidevalt hooldada, remontida, ümber ehitada, seadistada ja täiustada. Mind on tehnika alati köitnud ja nii hakkasingi otsima võimalusi, kuidas saada sellist kvalifikatsiooni.“

Korraga oli Rinaldol otsus küps: tuleb minna Tartu kutsehariduskeskusse mehhatroonikat õppima. „Kutsehariduse eelis on, et õppekava on lühike ja keskendub praktilistele oskustele – et lõpptulemusena suudaks mehhatroonika eriala lõpetaja komponentidest seadme valmis ehitada,“ põhjendab ta. „Otsust aitas teha ka töötukassa „Tööta ja õpi“ meede, mis toetab stipendiumiga neid täiskasvanuid, kes otsustavad tasemeõppes ümber õppida – täiskasvanud inimesele on selline toetus väga oluline, sest vaja on jätta oma töö ja pühenduda vaid õppimisele.“ Lõpuks oli Rinaldole oluline ka see, et mehhatroonikat saab õppida kodulinnas Tartus – talle ei oleks teise linna sõitmine sobinud.

Kutseõppe pluss – praktika suur osa