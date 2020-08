Tee põrnikatele ja sumisejatele rõõmu: ava oma putukahotell! 

Putukad on ühed olulisemad aia ökosüsteemi lülid. Ilma nende abita peaksime õisi käsitsi tolmeldama, et suvel maitsvaid aiasaadusi nautida. Peale selle aitavad kimalased, lepatriinud, sipelgad, kiilassilmlased kahjureid kontrolli all hoida.