SELLE KUU MÄRKSÕNAD | Tähesadu, raamatuvahetus ja seemneraamatukogu 

Kuidas siis ikkagi on, kui saapad või seelik ulatuvad üle põlve – on need siis enneolematult kõrgel või madalal? Et eksimisruumi vältida, on kõige lihtsam jätta meelde ja lisada mõttes „alla“ ja „üle“ järele sõna „poole“. Nii pole kahtlustki, kummale poole hoiavad alla(poole) põlve saapad või üle(spoole) põlve seelik.