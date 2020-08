Vabane keemiast: tee ise maitseainekapist pärit nõudepesutabletid! 

Vaja läheb:



150 ml sidrunhapet

500 ml vett

suletavat pudelit

Valmista loputusvahend nii:

Sega vesi ja sidrunhape omavahel ja vala pudelisse. Kasuta segu masinas nõudeloputus- ja kirgastusvahendina nagu poetoodet.

Kas tasub lisada masinasse äädikat ja nõudepesuvahendit?

Meieeluilu.ee blogija Marie Pärkma (30) on aastaid valmistanud ise pesuvahendeid. Selle ajaga on ta jäänud kasutama ka kahte ainet, mille puhul paljud on skeptilised – äädikat ja nõudepesuvahendit. Kas kartusel on alust, selgitab ta oma kogemusele toetudes.



Kas nõudepesuvahendit nõudepesumasinas kasutades on tuba vahtu täis?

Marie: Kui nõudepesumasina vahendikoht panna ääreni Fairyt täis, siis tõesti hakkab masina vahelt vahtu välja ajama ja see on kohutav. Küll aga olen kasutanud paari dosaatorivajutuse jagu vahendit nõudepesumasina tablettide puudumisel – nii pole olnud vaja vahtu karta ja nõud on saanud n-ö häda pärast puhtaks. Samuti ei tekita vahtu vähese koguse lisamine omavalmistatud tablettides. Ma segan kokku 250 ml söögisoodat, 100 ml sidrunhapet ja 1 sl nõudepesuvahendit ning panen jääkuubikuvormidesse seisma.



Kas äädikas pole lõhkunud su masina tihendeid?