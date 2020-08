Kodune ürdiparadiis: nutikad riputuslahendused kui vaatemängulised sisustuselemendid 

Lingivajutuse kaugusel

Vana maja kordategijail seisab alatihti keldris või kuuris tõeline varandus – 49 kasutut ust või 25 akent, mis ootavad taaskasutusprojekti. Ära vaata mööda ka linkidest! Ürdikuivatushooajal reasta kuuriseinale üles oma muuseumieksponaadi potentsiaaliga käepidemed. Nende külge on hea panna kuivama nööri otsa aetud õunu ja seeni, sibulavanikuid ja kõike heinamaalt korjatut – põdrakanepist angervaksani.



Hea teada!

Taimed on kuivanud, kui need katsudes krõbisevad ja pudedaks muutuvad. See võtab tavaliselt aega paar nädalat.

Sahtlinupukad taimed

Kel keldris varandust pole, sel ei tasu sugugi meelt heita. Põnevat väljanäitust saab korraldada ka kapi- ja sahtlinuppudel. Pole vahet, kas keraamilised, puidust, metallist või plastist – ühteviisi häid riputuskohti pakuvad need nii raudrohule kui ka ristikheinale.

Põnevat väljanäitust saab korraldada ka kapi- ja sahtlinuppudel. Foto: Laura Liinat

Taimetriangel

Mõni asi on nii nunnu, et selle lihtsalt peab koju tassima, kas pole! Mereuhutud puu- ja oksatükid kuuluvad kindlasti nende hulka. Hea, et nüüd saad õigustada puujupi kaasatoomist ka teistele, pannes sellele kuivama ürdipundid. Selleks seo nööriotsad puupulga kumbagi serva. Riputa pulk nööriga seinale ja seo sellele kuivama näiteks lavendleid ja mustsõstralehti.

Et lehed kimpudes hallitama ei läheks, tee väiksed pundid. Foto: Laura Liinat

Ürdid pesunööril

Sageli panevad just ürdid road elama, andes neile nii maitset kui ka aroomi. Et toiduvalmistamise tuhinas ei ununeks mõne maitsetaime lisamine, pane lemmiktaimed kuivama kööki. Kulpide-labidate kõrval rippudes on need kogu aeg silme ees. Suvekööki võid aga tõmmata üles nööri ja kinnitada ürdikimbud pesulõksudega. Niimoodi püsivad maitsetaimed käeulatuses ja köögis hõljub hõrk rosmariini, tüümiani ja pune lõhnasegu.