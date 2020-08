Tee ise Planeerid kodukino? Tee ise imelihtne kinolina vaid 15 minutiga! Laura Karro , täna, 11:16 Jaga: M

Poodi minna pole vajagi! Kinolina valmib 15 minutiga. Foto: Laura Karro

Projektori saab laenata ehk töölt, tugitoolid veame õue toast ja filmiriiul on ka olemas. Kuhu aga pilti näidata? Kui ka sul on plaanis oma aeda sisse seada kinoõhtu, siis tea, et kinolina tegemine on superlihtne.