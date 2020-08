VIDEO | Igapäevased tulesüütamisvahendid, mis võivad päästa su matka 

Ilmselt pole olemas ühtegi inimest, kes ei tea, mis on tikud või tulemasin. Plasmasüütajaga on küll natukene keerulisemad lood, kuid ilmselt ka see muutub ajas. Sellest hoolimata ei tee paha nendega lähemalt tutvust teha ja seda just matkamise seisukohalt vaadates.

Kuigi tikkude ajalugu ulatub otsapidi Vana-Hiinasse, siis praegustele tikkudele sarnanevad tulesüütamisvahendid tulid laiemalt kasutusele 19. sajandi keskpaigas. Esialgu süütematerjalina kasutusel olnud valge fosfori tõttu mürgistena ning isesüttivatena, kuid hiljem punase fosfori avastamise ning välise hõõrdepinnaga tikutoosi leiutamise tulemusena juba ohutuna (sihtotstarbelisel kasutamisel loomulikult).

Tänapäevane tavaline puidust tuletikk on umbes 45 millimeetrit pikk ja paar millimeetrit paks ning selle otsas on hõõrdumisel kergestisüttiv, põlev aine. Esineb ka hulgaliselt eritüübilisi tikke, kuid kuna selle artikli eesmärgiks pole tikkude hingeellu süüvida, siis nendel me pikemalt ei peatu.

Tavalise matkaja vaatevinklist on tikud head tulesüütamisvahendid, sest neid on lihtne käsitseda, need on kerged ning nendega saab süüdata erinevaid asju alates gaasipõletist ning lõpetades lõkkega. Tikkude kõige suuremaks miinuseks on nende töökindlus niisketes oludes, mistõttu on pikemale matkale minnes hea võtta kaasa mitu toosi ning pakendada need eraldi veekindlasse keskkonda.

Tulemasin