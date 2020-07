TÖÖTURG ON ELAVNEMAS! 8 oskust, mida tööandjad kõrgelt hindavad 

Enamikus valdkondades, kus töökohti on palju ja värbamisplaanid olid vahepeal n-ö sundpuhkusel, on alates juunikuust olnud näha kasvavat nõudlust töötajate järele – seda trendi on näha nii turismisektoris, toitlustuses, müügivaldkonnas kui ka klienditeeninduses. Pisut aeglasemalt kasvab nõudlus tööstuses ja transpordisektoris, kuid ka mainitud valdkondades on viimane kuu näidanud tugevaid märke tööpakkumiste arvu taastumisest.

Tööandjate palgaprognoosid näitavad, et suurem palgalangus on ilmselt möödas, sest enamik tööandjatest (70%) ei kavatse töötasu muuta. Palku kavatseb vähendada vaid 3% tööandjatest, mida on võrreldes tervisekriisi algusega tunduvalt vähem – siis kavatses töötasusid langetada 16% tööandjatest. 18% ettevõtetest tõi välja, et nad juba on viimastel kuudel palku kahandanud.