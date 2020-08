Võta sumedatest suveõhtutest viimast: sea kino üles oma koduaeda! 

Nähes uute korralike projektorite hindu (need küündivad mitmesaja euroni), ei hakka ma kaalumagi, et sellise endale päriseks ostan. Ma ju ei plaani avada pidevalt tegutsevat õuekino, vaid tahaks esialgu ühe filmi ära vaadata. Asun internetis projektorite laenutusi läbi kammima, ja neid on tõesti mitu. Leian endale sobiva projektori lehelt Arvutiait.ee, kus laenutuse hinnad on sõltuvalt projektorist 9–17 eurot ööpäev. Valin 4200 luumeniga projektori (Epson EB-2247U, mille võimalik projitseerimiskaugus on 1,5–17 m) ja broneerin selle järgmiseks nädalavahetuseks.

Kõigepealt kirjutan oma plaanist Facebooki seinale ja uurin, ehk on keegi mu sõpradest sedasorti õuekino korraldanud ja oskavad mulle nõu anda. Peas on tosin küsimust, aga kust üldse alustada? Selgubki, et mitmed sõbrad omavad aiakino kogemust. Saan teada, et võtmeroll on kvaliteetsel projektoril, mida osa mu nõuandjaid on töölt nädalavahetuseks koju laenanud, teised lausa poest endale päriseks soetanud.

Projektor on esmatähtis

Mida õigupoolest tähendab kvaliteetne projektor ja kui palju see üldse maksab? Tuttav IT-mees peab mulle pika loengu projektorite tehniliste andmete kohta. Olulisim, mida suudan salvestada, on sõna „luumen“ ehk valgustugevus. Luumeneid peaks projektoril, mida on vaja väikesele seltskonnale aiakino korraldamiseks, olema võimalikult palju, vähemalt 3200. Siis on pildikvaliteet piisav, et näidata seda ka veidi valgemal suveõhtul.

Kas ekraaniks piisab linast?

Arvutiaida töötaja on väga abivalmis meesterahvas, kes nõustab mind ka selles osas, kui suurt ekraani projektor vajab, ja julgustab, et tegelikult ei pea eraldi spetsiaalset ekraani rentima. Saab hakkama ka valge linaga. Kuigi plaanisingi ühest voodilinast teha kardinapuu küljes rippuva ekraani, otsustan lõpuks võrdluse huvides ka spetsiaalse ekraani laenutada. Siis on kindlam, et kõik õnnestub.