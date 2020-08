MÕTTEKOHT | Loovjuht Janar Siniväli: kui tahad maailma muuta, ütle oma arvamus välja! 

Iseenda muutmine on teadupärast keeruline, sestap eelistavad paljud alustada ülejäänud maailmast. Pole viga, ka nii võib. Ent tehkem seda hästi!

Ootamatult kuldkala kohates ei oskaks paljud meist talle oma suuremaid soove sõnastada. Sama keerukas on ühiskondlike küsimustega. Arvukalt liikumisi on tulnud kokku üksmeelses usus, et praegu tehakse asju valesti. Ning mindud siis laiali tüliga selle üle, mismoodi õigesti peaks tegema.