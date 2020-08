Isikupärased purgid ehk Hoidis maitsvaks ja kauniks kingituseks! 

Mis saaks olla parem kingitus kui perenaise enda valmistatud salat või keedis! Foto: Hannes Dreimanis

1. Vaadake, et moosipurk oleks puhas, kuiv ja sellelt oleksid vanad sildijäägid eemaldatud.

2. Lõigake paberist või riidest ring, mis on hoidise kaane läbimõõdust umbes 6 cm suurem. Sättige see võrdsete külgedega purgile ja siduge kinni. Võite kasutada ka paberist pitsilist kohvitassialust, mida müüakse erinevates pudi-padi kauplustes. Ka see alus peaks olema kaane läbimõõdust umbes 6 cm suurem.