Reisimine koroona ajal: üheksa korda mõõda, üks kord lõika! 

Eestlaste tungi soojal maal akusid laadida ei suuda murda ka koroonatõbi! Kuid mida tuleb reisimisel arvestada, seni kuni pole veel vaktsiini? Kindel on vaid see, et mitte midagi kindlat ei ole. Peale selle, et reisi plaanides tasub rohkem vaeva näha ja eksperte usaldada.

Kui Kersti Mellik (64) hakkas möödunud aastal koos seltskonnaga kavandama paarinädalast ringreisi Ameerika Ühendriikides, ei osanud nad muidugi ette näha, kui keeruliseks olukord lähitulevikus muutub. Kui koroonapandeemia suurejoonelised plaanid pea peale keeras, oli reisikorraldajale juba 800 eurot ettemaksuks kantud.