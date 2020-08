Raha pööningul: vana nuku eest võib saada mitusada eurot 

Hind sõltub mänguasja seisukorrast ja sellest, kui rariteetne see on. Nõukogudeaegse masstoodangu eest kiiret müügitehingut ja kõrget hinda loota ei maksa, sest neid on palju säilinud ja tänapäeva lapsed eelistavad mängida multifilmitegelastega, kes on kinolinal parasjagu populaarsed. Igal juhul tasub kasutu lelu müüki panna.