VIDEO | Suurürituste telgitagused: kuidas saaksid sina näiteks Metallica lavapaigaldajaks? 

Pikaajalise ürituste korraldamise kogemusega Priit Mikk sõnab, et näiteks Metallica Eestisse esinema toomine algas tema jaoks juba aasta enne kontserti. Lisaks eelproduktsioonile hõlmab üks korraldustiim väga palju eri valdkondade eest vastutavaid spetsialiste, sealhulgas ei saa mainimata jätta platsitöid, kus päevad on vähemalt 12-tunnised ja füüsiliselt kurnavad.

„See ei ole egode koht, see on ikkagi suure tiimi ühispingutus. Sa pead suutma meeskonnana töötada,“ kirjeldab Mikk isikuomadusi, mis peavad ühel suurürituste korraldustiimi liikmel olema. Sealhulgas leiab ta, et stressitaluvus peab olema erakordselt kõrge. „Olmeasjad mind ei ärrita! 15-aastane kogemustepagas on juba paksu naha kasvatanud,“ muigab Mikk, kuid tõdeb, et ette võib siiski tulla olukordi, mis ka teda morjendavad. Näiteks võib elekter ootamatult ära minna või lõhkenud veetoru internetiühendusele kriipsu peale tõmmata. „Selle valdkonna teebki huvitavaks, et sa kunagi lõpuks ei tea, mis juhtuda võib.“