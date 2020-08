VIDEO | Ambitsioonikas fotograaf Mardo Männimägi: sinu viimane viga on sinu suurim õpetaja! 

„Kui täna saame Youtube'ist õppida kõike, siis 2006. aastal õppisid raamatust,“ meenutab Männimägi esimesi samme fotograafiamaailmas. Kolmeteist aastaga on ta läbi teinud meeletu arengu, kuid tõdeb, et õppimine ei lõpe tegelikult kunagi. „Iga nädal kirjutan ühe päeva endal n-ö korstnasse ja otsin endale koolituse või vaatan mõnda õppeprogrammi.“

Fotograafina on võimalik töötada nii töölepingu alusel kui ka vabakutselisena, mida tihtilugu tehakse ka põhitöö kõrvalt. „Ma olen küll vabakutseline, kuid lisaks TV3-le on mul 40 sellist suurt klienti veel, kellega ma iga kuu töötan,“ tõdeb Männimägi ja nendib, et graafik on tal tihedalt planeeritud vähemalt kolm kuud ette.



Kuidas vastata kliendi ootustele ja kust leiab professionaalne fotograaf inspiratsiooni, vaata lähemalt videost: