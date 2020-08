Raha VIDEO | Mõtestame lahti: miks tasub minna vabatahtlikuna tööle? Karjääristuudio , täna, 05:13 Jaga: M

Vabatahtlik merepäästja Ingeldrin Aug. Foto: Tiit Tamme

Tööle kandideerides nõutakse tihtilugu juba ka noorelt hariduse ja teatud erialaste oskuste kõrval eelnevat töökogemust. Kuidas aga alles esimesele töökohale kandideerides omada tööalast kogemustepagasit? Karjääristuudios on külas Maris Praats, kes räägib lähemalt vabatahtliku töö kogemuse mõtestamisest.Kindlasti mõtled, et miks minna ilma rahata tööle või millist väärtust see kogemus sulle anda võiks. „Paljud tööandjad vaatavad juba seda, et kui sa oled enne vabatahtlikku tööd teinud, siis järelikult oled sa aktiivne ja ettevõtlik ning sind võetakse suurema tõenäosusega tööle,“ toob Maris välja vabatahtlikuks olemise plussi, olles ise Teeviit.ee vabatahtlike sisuloometiimi juht.Marisel on ka lihtne nipp, kuidas motiveerida ennast tasuta tööd tegema – tuleb teha seda, mis endale meeldib, ja siis pole rahasumma nii oluline!Vaata lähemalt videost: