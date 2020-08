VIDEO | Mida kujutab endast rahatarkuse trepp ja kuidas sellel liikuda? 

„Inimeste teadmised rahatarkusest on pigem head, aga murekohaks on nende teadmiste ja hoiakute rakendamine. See on nagu trenni tegemisega, et igal aastal lubad, et nüüd lähed trenni, aga lõpuks ikkagi miskipärast sinna ei jõua,“ võrdleb Meelika inimeste rahatarkust muude igapäevaste harjumustega.