Viis lihtsat soovitust, mis toovad telgis magades hea une 

Mõtle läbi telgi suurus

Telgi kuju on oluline

Heitlike ilmadega sobivad telkimiseks hästi kolme aastaaja matkatelgid, mis on mõeldud kasutamiseks kevadest sügiseni. Ekstreemsel pinnasel või tuulise ilma korral on lollikindlaks valikuks kuppeltelk. Vihmasaju puhul soovitame aga esikuga tunneltelki, mis tagab eraldi ala riiete kuivatamiseks või söögi tegemiseks.

Kasuta ventilatsiooniavasid

Temperatuuri kontrollimiseks on hea kasutada telgi sissepääsul ja tagaosas paiknevaid ventilatsiooniavasid. Palavuse korral tee need lahti, et õhk ringi liiguks ning külmema ilma korral sulge, et soojus telgist välja ei läheks. Kuigi telk on üldiselt valmistatud õhku läbi laskvatest materjalidest, on mõistlik märja ilma korral hoida üks ventilatsiooniava avatuna, et vältida kondensatsiooni tekkimist.

Magamiskott soojust juurde ei anna