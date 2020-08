Eesti inimesed jagavad kogemusi: kuidas ise õues kodukino korraldada? 

Mida teha, kui kinno ei taha minna, aga hing ihkab vahvat filmiõhtut koos pere või sõpradega? Tuleb välja, et meie seas on palju ettevõtlikke kinosõpru, kes looduses või koduaias filmiõhtuid korraldanud.

Pirjo Orn, lennujuht, jalgpallitreener ja pereema Viimsist: „Augustikuu kinoõhtud on meie pere oluline traditsioon!“

Oleme perele ja sõpradele korraldanud suvist välikino juba mitu aastat. Idee hakkas arenema sellest, et meil seisis sauna eesruumi nurgas kasutuna suur ekraan. Algul pidime projektori ühelt või teiselt sõbralt laenama. Eelmisest sügisest on meil oma projektor – nii on lihtsam ja õnneks ei ole need kaubanduses enam väga kallid.