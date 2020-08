AUGUSTIKUU NIPIRAAMAT | Loe nüüd ajakirja ka veebis!

Augustikuu portreeloos sõnab muheda ütlemisega Dagmar Oja (39), et tema suur rabeleja ei ole ja tingimata igale poole jõuda ei ole alati vajalik. „Oskan väga hästi molutada. Istun diivanil, telefon käes, ega tee midagi. Kui sotsiaalmeedia on läbi vaadatud, panen teleka käima,“ naerab ta lõbusalt. Kohe meenub talle ka ütlus „Kui tunned, et midagi peaks tegema, viska pikali – äkki läheb üle“. Selle järgi võiks ta vabalt ka elada.

Samas laulja pikalt diivanil niisama istuda ka ei malda. Tihti on tal sõrmede vahel heegelnõel või kudumisvardad ning vaheldumisi valmivad sokid ja pleedid. „Käsitöö on mul lugemise asemel. Vahel, kui mõtlengi, et võtaks raamatu kätte, siis tegelikult tunnen, et tahaks seda aega kuidagi paremini kasutada. Seega pigem heegeldan,“ sõnab muusik. Loe pikemalt siit ja siit!