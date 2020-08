Hakkad uut kodu soetama? 5 asja, millele enne ostu tähelepanu pöörata 

Õiget vastust siin ei ole – mõlemal neist on oma eeliseid. Kui kodu soovitakse mõnda kindlasse piirkonda, on järelturul suure tõenäosusega alati midagi saadaval. Teine valmiskorterite üks oluline boonus on see, et kuna seal on keegi juba elanud, on reeglina kõik ehituslikku kvaliteeti puudutavad probleemid juba avastatud ning lahendusegi leidnud. Sellel mündil on kahjuks ka teine pool – mitte kõiki kodusid ei ole heaperemehelikult koheldud. Seega tasuks järelturult maja või korterit ostes arvesse võtta ka seda, et kas ja kui suur summa tuleb arvestada kodu renoveerimisele.