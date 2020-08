Üürid korterit koos lemmikloomaga? 5 võtmeküsimust, millele eelnevalt tähelepanu pöörata 

Elad üürikorteris koos koera või kassiga ning üks päev avastad, et lemmikloom on põranda või seina ära kraapinud? Et juba ennetavalt vältida probleeme, mis sellisest olukorrast tuleneda võivad, tasub teada mõningaid võtmeküsimusi. Nipiraamatule jagab selgitusi Kinnisvarakooli koolitaja Tõnu Toompark.

Kuidas on Eestis reguleeritud korteri üürimine, kui sul on lemmikloom? Kas sel juhul sõlmitakse teistsugune leping, kus on seatud vastavad tingimused?