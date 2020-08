Väikeinvestor Liisi Kirch annab nõu: kuidas alustada investeerimisega? 

Kui laenud makstud ja meelerahufond loodud, on sul nüüd teada, kui palju suudaksid iga kuu investeeringuteks suunata. Väga oluline märksõna on järjepidevus – isegi kui investeerimisotsus laseb end veel oodata, siis selleks mõeldud summa võiksid ikka igal kuul investeeringute kontole kanda. Hea nipp on kasutada eraldi pangakontot, et säilitaksid ülevaate ning saaksid vajadusel investeerimiskonto lahendust kasutada.

Järgmiseks tuleks tähelepanu pöörata sellele, et investeeritud saaks see raha, mida sa järgmise 5-10 aasta jooksul ei vaja – finantsturgude liikumisi ette ennustada ei suuda meist keegi, niisiis tuleks investeerimishorisont hoida pigem pikaajaline. Nagu vanasõnagi ütleb, ei tasu kõiki mune ühte korvi panna, mistõttu on oma investeeringute hajutamine ehk mitme erineva rahapaigutuse tegemine samuti hea mõte.

Vaid praktikas näed, millist infot sul veel vaja läheb ning ka raha hakkab kasvama alles siis, kui oled käe valgeks saanud ja päriselt investeerinud. Foto: Pixabay

Ka väikeste summadega saab investeerida

Alustamiseks pole vaja Kanada vanaonu päranduse järele oodata – piisab ka väikestest summadest. Kui alguses vähehaaval proovid, saad protsessi selgeks, et hiljem oleks julgust ka suuremaid summasid kasvama panna. Näiteks saab teenustasudeta Balti börsi aktsiaid osta nii LHV kui Swedbanki kaudu, mis tähendab, et näiteks ühe Tallinna Kaubamaja aktsia ostuks on tänase päeva seisuga vajalik summa vaid 8.30 eurot.

Kes soovib rohkem automatiseeritud varianti, võib valida maksusoodustusega investeerimisvõimaluse ehk teisisõnu III pensionisamba, kuhu paigutatud kuni 15% aastaselt sissetulekult saab tuludeklaratsiooni esitamisega tulumaksu tagasi. III samba fondide hulgas on hea võimalus raha paigutada passiivsetesse indeksfondidesse, näiteks LHV Pensionifond Indeks Pluss või Tuleva III Samba Pensionifond, kus tasud on võrreldes aktiivsete juhitud fondidega madalamad ja seetõttu tootlus suurem. Tootluse puhul tuleb meeles pidada, et see on otseselt seotud investeeringu riskantsusega – mida rohkem teenida tahad, seda enam pead olema valmis kogu summat kaotama.

Investeerimisse tuleb panustada nii teadmisi kui aega – see on pidev ja regulaarne protsess