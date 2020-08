VIDEO | Värbaja Stina Pentjärv ettevõttekultuurist: meil saavad inimesed ise valida, kus ja millal nad tööd teevad! 

„Meie Scoros oleme uhked oma mõnusalt hubase, aga samas ägeda kesklinna kontori üle – saab töötada nii üksinda, suures ruumis koos teistega, olla massaažitoolis või köögilaua taga ning niisama terrassil jutustada.“



Kas nii mõnusas keskkonnas töö tegemine mitte ära ei unune? Seda Stina ei usu ning toob välja, et Scoros on nii või teisiti paindlik tööaeg ehk inimesed saavad ise valida, kus ja millal nad tööd teevad. „Me usaldame enda inimesi, et nad valivad kõige õigemad kellaajad ja kohad töötamiseks.“



Kuidas luua aga igast töötajast brändisaadik? „Ma arvan, et võti võiks peituda selles, et inimesed ise peavad oma tootesse uskuma ning neil peab olema kuuluvustunne,“ räägib Stina.



Põneva faktina tuleb intervjuust välja, et Scoros võivad kõik töötajad kontorisse kaasa võtta ka oma lemmiklooma, kuid reegel on, et üks neljajalgne sõber korraga.



Vaata lähemalt videost: