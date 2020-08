1. september pole enam kaugel! Kas ja mis tingimustel saab lapsevanem vaba päeva? 

Suvi on möödunud linnulennul ning varsti on kõikidel lastel taas aeg kooliteed alustada. Kes läheb esimesse, kes kümnendasse klassi, 1. september on oluline igas peres. Kas lapse esimese koolipäeva puhul saab töölt vaba päeva ja mis tingimustel? Nipiraamatu küsimusele vastab tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep.