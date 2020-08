VÄRSKE KÄSITÖÖ: suvesuudeldud ja kuldne! 

Kaunis suvi on tasapisi lõppemas ja jahedamad õhtud hiilivad vargsi kohale. Suvi on andnud sellele Käsitöö ajakirjale eriliselt kuldse ja suvise suudluse ning jagab ideid uueks sügisgarderoobiks, kodu kaunistamiseks ning kogu pere rõõmustamiseks.

Siit leiad lõikeid ja õmblemisõpetusi näiteks kuldkollase hõlmikkleidi, lipsuga pluusi, argise särkpluuskleidi ja kelmikalt lapilise seeliku tegemiseks. Viimane aeg on lapsele lasteaeda või kooliminekuks armas pihikseelik, soe vest või mõnus rõngassall valmistada. Sõpru ja peret saad üllatada uute kõrvarõngaste, pitsiliste varbasoojendajate või kangastelgedel kootud klaverivaibaga.

Kasulikke näpunäiteid annavad ka fotograafid ning õpetavad, kuidas oma käsitööd pildistada, nii et seda on kõigil ilus vaadata. Vestleme ka makrameemeister Hedy Johansoniga, kes soovitab taas moodi tulnud sõlmpitsi ehk makrameed proovida, et niimoodi kõik oma salasoovid ja mõtted lillekiigeks või seinaehteks sõlmida.