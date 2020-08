VIDEO | Lapsed ja karjäär ühel ajal – kas võimatu missioon? 

Loomulikult tekib sellisel viisil töötades küsimus, kuidas lastele selgeks teha, et emme on küll teie juures kodus, aga peab tööd tegema. Merily ütleb oma kogemusele tuginedes, et lapsed seda ei mõista, mistõttu kaasab ta hea meelega neid oma töödesse ja tegemistesse. „Viieaastane aitab mul näiteks karpe voltida ja pakendada, aastane on aga fotosessioonidel modell,“ räägib Merily ja lisab, et laste kaasamine on väga oluline eelkõige sellepärast, et neile ei tunduks, et emme teeb kogu aeg tööd ja on kuskil eemal.