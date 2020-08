TALENDID SAAVAD SÕNA: mida kujutab endast parduriamet? 

Nii juuksuri- kui parduriamet kujutab endast suures plaanis klienditeenindust, hõlmates nii iluteenuste pakkumist kui ka klientidega suhtlemist. Kui aga juuksuri kliendid on nii mehed kui naised ning töö keskendub juukselõikusele ning stilistikale, siis pardur pakub teenuseid vaid meestele, pannes suurt rõhku habemeajamisele ning -kujundamisele.

Mis on Rauno arvates parduriameti puhul kõige olulisem? „Kindlasti enesekindlus, sest keegi ei taha ebakindlat pardurit habemenoaga oma kõrile,“ lausub ta lõbusalt. Keete nõustub ning lisab omalt poolt, et kindlasti on mõlema ameti puhul olulised käelised oskused, mida saab õppida erinevates kutse- ja erakoolides. „Väga palju õpitakse muidugi ka töö käigus!“



Lisaks soovitab Keete kõikidel tulevastel juuksuritel juba praktika käigus suhtlemisele ja klienditeenindusele keskenduda, sest kõik saab alguse kliendi vajaduste väljaselgitamisest ning klientuuri hoidmisest.