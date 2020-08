5 nutikat nippi, kuidas kooliaastaks valmistudes kokku hoida 

Mitmed lapsevanemad tõid välja, et kuigi lastel on kodus õppimiseks kirjutuslaud, kipuvad nad koolitööd tegema mujal. „Kirjutuslaud on lastetoas peaaegu kasutamata. Õppimine käib hoopis elutoa suure laua ümber,“ muljetab üks grupi liige. Teine lisab, et ka tema lapsed ei õppinud algklassides oma toas, vaid hoopis köögilaua taga. „Ise tegin süüa, aga sain neid selle kõrvalt abistada.“ Seega leiab nii mõnigi ema-isa, et lapsele ei pea tingimata 1. septembriks kirjutuslauda ostma, kui kodus on õppimisnurgale sobivaid alternatiive. Tähtsamad on korralik laualamp ja hea tool ning panustada tuleks ka riiulitele ja sahtlitele, kus kooliasju hoida. „Poelaudadel on mõned sahtlid, aga tihti jääb neist väheks. Laua kohal või kõrval võiks olla ka riiul, sest nii saab lapsele süstematiseerimist ja asjade omale kohale panemist õpetada,“ rõhutavad lapsevanemad.