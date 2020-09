Kuidas töötab Moster Hulda ehk Õun viiludeks viie sekundiga! 

Õun on küpsetamisel ja sissetegemisel tülikas vili, sest vajab koorimist ja seemnekodadest puhastamist. Vahel viskaks seetõttu koogiteo üldsegi peast! Ent õunte ettevalmistamiseks on üks väga nutikas ja nobe viis.

Mu abikaasa soetas mõni aasta tagasi ühe garaaži, mille sisu nägi alles pärast ostu sooritamist. Kõige muu hulgas tuli sealt seest nähtavale ka õunakoorija ja -viilutaja. Suhtusin agregaati väga umbusklikult ja arvasin, et tegu on mõne järjekordse odavmüügilt ostetud asjaga, mis oma nime ei vääri. Aga eksisin! Moster Hulda nimeline abivahend on meil kasutusel olnud juba hea mitu aastat ja osutunud nii laste kui ka mu enda üheks lemmikköögitarvikuks.