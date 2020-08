Tee ise Soeta Käsitöö kinkekott ja koo kelmikad Muhu-ainelised sukad! Ajakiri Käsitöö , täna, 18:00 Jaga: M

Need Grete Küppari Muhu-ainetel loodud sukad saavutasid ajakirja Käsitöö 2017. aasta konkursil „ Eesti sukad ja sokid“ II koha. Foto: Grete Küppar

Suvi on jõudmas lõpusirgele ning kaugelgi need jõulud enam on, seega on üha pimenevatel õhtutundidel paras aeg alustada jõulukingituste valmistamise või ostmisega. Ajakiri Käsitöö on selleks kokku pannud vahva kinkekoti, millest leiad kõik vajaliku Muhu-ainelise sokipaari kudumiseks.