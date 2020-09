Hanna-Liina Võsa: „Kodus olla on niivõrd mõnus, kuigi mõnikord ajab Eesti oma konnatiigindusega hulluks!“ 

Ameerikasse jäädes pidanuks muusikalitäht Hanna-Liina Võsa (39) eduka karjääri nimel tegema ohverdusi, et see oleks täiuslik. Ta polnud selleks valmis ja tuli tagasi Eestisse. Nüüd on ta kirg toetada siin teisi loomingulisi inimesi, luues oma muusikalikoolkonda.

«Olen kogu aeg teadnud, et tahan muusikale teha. See ei ole kindlasti olnud lihtne tee, mida käia. Mul ei ole oma teatrit, truppi ega orkestrit, kellega töötada. Samuti on minu esitatud muusika kuskil vahepeal ega kuulu ei pop- ega pärimusmuusika maailma. Jah, inimestele meeldib muusikale vaadata, kuid samas pole see siiski kuigi prestiižne žanr,» mõtiskleb Hanna-Liina.