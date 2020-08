Fotograafid juhendavad: kuidas pildistada käsitööd? 

Kui oled valmis saanud suure tööga nagu üks peen näputöö, siis ära suhtu ka selle jäädvustamisse kergekäeliselt. Siin on fotograafide nõuanded, et sinu looming saaks vääriliselt üles pildistatud.

Õnnestunud foto võib olla määrava tähtsusega, kas sinu käsitööeset saadab tellimiskeskkonnas edu või mitte. Neile, kes käsitööga leiba teenivad, on see teadmine selgemast selgem. Kehv jäädvustus võib osutuda saatuslikuks ka konkursile saadetud kaunile esemele. Näiteks ajakirja Käsitöö konkursil teeb žürii esimese valiku pildi järgi ja kena pilt räägib alati kõnekalt enda eest.