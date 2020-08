MARUTAUDI VASTU! Tänavu saab lemmikloomi tasuta vaktsineerida Kagu-Eestis! 

Eesti on praegu marutaudivaba, kuid püsivalt marutaudist ohustatud maa. Selleks, et kaitsta inimese ning inimesega enim kokku puutuvate loomade elu ja tervist, on lemmikloomade regulaarne marutaudi vastu vaktsineerimine kohustuslik. Vaktsineerimiskohustuse täitmise eest vastutab loomaomanik.