Tarbija 3 omadust, mis peavad igal koolikotil kindlasti olema Nipiraamat , täna, 05:56 Jaga: M

Esimene koolipäev Haabneeme koolis 2019. Foto: Teet Malsroos

Statistika kohaselt alustab esimesel septembril uut kooliaastat ligi 155 000 Eesti last. Peale positiivse meele ja õpihimu on veel üks element, mis on oluline nii esimese klassi koolijütsile kui abituriendile. Selleks on loomulikult kvaliteetne ja mugav seljakott. Fjällräveni eksperdid annavad nõu, millele lapse seljakotti valides tähelepanu pöörata. Ajatu disain Kuigi välimus on seljakoti valimisel noore inimese jaoks kõige olulisem tegur, on disainist grammi võrra veelgi tähtsam, kuidas kott seljas istub. Ent selleks, et seljakott leiaks kasutust ka viie aasta pärast, tasub kuldne kesktee leida mõlema parameetri vahel. Katsu mitte kaasa minna kõikide moeröögatustega – koolilapse juuksevärv ja riietumisstiil võivad vahetuda sama kiiresti kui tema tujud. Koos seljakotti valides lähtuge pigem lihtsast disainist ja neutraalsest värvigammast, mis sobiks kokku nii argipäevaste kui veidi pidulikumate riietega. Kvaliteetne ja vastupidav materjal Materj