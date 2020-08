VIDEO | Matkaja hädaabinipp: vett saab keeta ka kondoomis! 

Aga miks peaks keegi üldse tahtma kondoomis vett keeta? Tegelikult ei peakski, kuid elus tuleb ikka ette ootamatuid olukordi, millega sa arvestanud pole. Teadmiste, oskuste ning pisukese ettevalmistusega on võimalik need ületada.

Igatahes, tegelikult on vee keetmine üks levinumaid vee puhastamise meetodeid, sest enamik organisme ei talu väga hästi kõrget temperatuuri. Oluline on vesi võimalikult kiirelt keema ajada, sest teatud organismid suudavad aeglase temperatuurimuutusega kohaneda.

Kuid miks just kondoomiga? Sest sul pole ühtki teist vahendit selleks kaasas, kuid kondoom on rahakoti vahele või kuhugi ununenud. Mõnelt üksildase lõpuga peoõhtult, võib-olla? Aga kui sa leiad mõne muu anuma, siis loomulikult kasuta seda, sest põhimõtteliselt ei erine vee keetmine kondoomis oma olemuselt ükskõik millise vedeliku keetmisest ükskõik millises anumas. Põhimõte on sama – tuleb saavutada ja säilitada keemistemperatuur. Veel on see normaalse atmosfäärirõhu korral 100,1 °C.