VIDEO | Ühe minuti õpetus: 5 nippi, kuidas end töövestlusel enesekindlalt tunda 

Väga oluline on olla teadlik, kuhu ettevõttesse ning millisele positsioonile sa kandideerid. Uuri juba eelnevalt firma kohta ning kui tekivad küsimused, siis ära karda neid intervjuul küsida. Kindlasti ei tasu jätta esmamuljet juhuse hooleks – mõtle läbi riietus, et see oleks mugav ning esinduslik. Enesekindlust annavad kindlasti juurde ka ajaplaneerimine ning usk iseendasse – kui sa ise endasse ei usu, siis miks peaksid seda tegema teised?