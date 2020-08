TÄNAVAKÜSITLUS | Kas töökaaslane on pelgalt kolleeg või hoopis sõber? 

Küsitlusest selgus, et see, kas töökaaslane on pelgalt kolleeg või hoopis sõber, sõltub paljuski olukorrast ning ka põlvkonnast. Vanema põlvkonna esindajad võtavad töökaaslasi rohkem kui kolleege, kuid nooremad on valmis töökeskkonnas looma ka sõprussuhteid.

„Kindlasti sõltub see ka positsioonist – mõnel ametikohtal on parem, kui töökaaslased on lihtsalt kolleegid, kuid võib olla ka vastupidi,“ arvab Andrus. „Töökaaslastega peab olema hea läbisaamine, aga nad ei pea kohe sõbrad olema,“ lisab Katrinka Josephine.

Murede usaldamine töökaaslastele sõltub suuresti sellest, millise murega täpselt tegu on – kas see on seotud töö või eraeluga. Isiklikke teemasid kolleegidega pigem jagada ei soovita, küll aga ei kehti see tööga seotud murede kohta.

Kuidas aga aru saada, et kolleegist on saanud sõber?

